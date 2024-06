Trapani, il presidente Antonini: «Il mio sogno è rilevare la Lazio»

Valerio Antonini, presidente del Trapani, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de “Il Messaggero”. Il numero uno dei granata, reduce dalla promozioni in Serie C di calcio e in Serie A1 di pallacanestro, ha svelato un sogno che spera di realizzare in futuro: «Una volta realizzati i miei progetti qui cercherò l’ultimo colpo della mia vita, un sogno che ho da bambino: prendere la Lazio. Adesso non mi sento pronto e poi c’è un grande presidente come Lotito. Se però tra un po’ di tempo sarà stanco, io ci sarò».

Antonini non ha mai nascosto la sua fede per la Lazio e – riporta SerieD24.com – aveva cercato di organizzare un’amichevole tra i granata e la sua squadra del cuore. Nel frattempo il presidente del Trapani è già al lavoro per regalare soddisfazioni ai trapanesi sia nel calcio sia nella pallacanestro dopo le promozioni ottenute qualche settimana fa.