Brescia, ufficiale l’arrivo di Verreth ma il club non lo annuncia: ci pensa il giocatore su Instagram (FOTO)

Matthias Verreth è un nuovo giocatore del Brescia, ma ai tifosi del club lombardo non è sfuggito un particolare in merito all’annuncio ufficiale. Infatti le rondinelle non hanno ancora pubblicato un comunicato o un post ufficiale in merito all’arrivo del giocatore, il quale però ha postato sul proprio profilo Instagram la sua prima foto con la maglia bresciana. Tuttavia il Willem II, squadra di provenienza del centrocampista, aveva annunciato la sua cessione.

Di seguito il post di Matthias Verreth: