TMW: “Cremonese, pressing su Brunori del Palermo. Ma il giocatore vuole la A”

Dopo la mancata permanenza di Massimo Coda, la Cremonese è alla ricerca di un altro attaccante di peso ed esperienza per ritornare in Serie A. Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo su TuttoMercatwweb.com, la prima scelta del club grigiorosso è Matteo Brunori, capitano del Palermo che potrebbe essere ceduto in estate. La società lombarda è in forte pressing per regalare a Stroppa il classe ‘94, ma il giocatore avrebbe come priorità quella di lasciare Palermo per salire in Serie A. La Cremonese, tuttavia, non intende mollare la presa e sta lavorando per convincere Brunori a sposare il progetto.

