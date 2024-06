TMW: “Possibile avventura in C per Embalo. Renate interessato all’ex Palermo”

Carlos Embalo potrebbe presto intraprendere una nuova avventura in Serie C. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, l’ex giocatore del Palermo potrebbe vestire la maglia del Renate. Reduce dalla stagione con il Foggia, segnando gol in 18 presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C, andrà in scadenza tra pochi giorni. Il club lombardo è interessato concretamente a questa opportunità di mercato e potrebbe dunque compiere passi importanti per arrivare alla fumata bianca.

