Serie B, i nuovi orari del triennio 2024-27: novità lunch-match, in campo anche il lunedì

La Lega Serie B accelera sul fronte diritti-tv per il triennio 2024-2027. Ancora non ci sono certezze su dove verranno trasmessi i prossimi campionati cadetti, ma in caso di cessione dei diritti a due broadcaster (Sky e Dazn favoriti), il costo cadauno è di 16 milioni di euro più iva. Le trattative tra le parti sono ancora in corso, con la Lega però che si riserva di poter valutare l’ingresso anche di altre emittenti.

Reso noto anche il calendario dei match nel weekend. Le finestre di gioco previste saranno le seguenti:

“1. una o più Gare in anticipo il venerdì a partire dalle ore 18.00,

2. una o più Gare il sabato a partire dalle ore 14.00,

3. una o più Gare la domenica a partire dalle ore 12.00,

4. una Gara in posticipo il lunedì a partire dalle ore 18.00”.

Confermato dunque lo schema con la novità del possibile lunch-match domenicale.