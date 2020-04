“Per affrontare questa crisi non possiamo adoperare mezze misure. E così sarà per gli anni a venire, quando dovremo cercare di far uscire la nostra economia dalla crisi. Per questo avremo bisogno di investimenti massicci, sotto forma di un Piano Marshall per l’Europa”. Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una lettera ad Avvenire i cui sottolinea che “questo sforzo immane, questa nuova Europa, richiederà una cosa più di ogni altra: i cittadini europei devono desiderare un futuro comune in cui siamo solidali gli uni con gli altri. L’Europa adesso si è rialzata ed è unita, e questo grazie all’ondata di solidarietà che attraversa tutta l’Unione”.