Un crescente numero di persone giovani o comunque sotto i 60 anni si sta ammalando gravemente o sta morendo a causa del Coronavirus: è questo l’allarme lanciato da Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico del programma per le emergenze dell’Oms, secondo quanto riporta l’Independent. “In alcuni Paesi stiamo vedendo individui sulla trentina, la quarantina e la cinquantina che vengono ricoverati in terapia intensiva e muoiono”, ha detto. Non è la prima volta che l’Organizzazione mondiale della Sanità alza la voce nei confronti dei più giovani, sottolineando che nessuno è immune dal virus.