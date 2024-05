Volpi: «Arrivare ai playoff per la Samp è stato già un successo, gara contro il Palermo…»

Intervistato ai microfoni di “Sampdorianews.it” l’ex centrocampista della Samp Sergio Volpi ha rilasciato le seguenti parole in riferimento ai playoff di B:

«Sono dell’idea che quest’anno la Sampdoria era in una fase di transizione: tutto quello che veniva in più, come il playoff, è stato un successo. Poi il playoff è una partita secca ed è dura anche trovare le ragioni per cui non è andata bene contro il Palermo. La Sampdoria secondo me deve programmare la prossima stagione per essere là in alto, perché deve lottare per vincere il campionato. Penso che la società abbia ben chiaro quello che intende fare, sicuramente darà delle risposte importanti nel prossimo mercato. Non dico che siano ‘obbligati’ a lottare per vincere il campionato ma già il nome Sampdoria ti deve spingere a puntare in alto. Bisogna essere sereni e lasciare lavorare in tranquillità la nuova società: hanno sempre detto che l’obiettivo è quello di tornare in Serie A in 3-5 anni, dunque vedremo se rispettano questo loro proposito. Credo che la Samp dovrà sistemare qualcosina, mettere dentro qualche giocatore importante per affrontare il campionato di Serie B, che è sempre difficile, ma per rimanere là in alto e lottare per il vertice».