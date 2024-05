Salernitana, cessione societaria sempre più probabile: la situazione

Pare che ci sia una strategia di gestione piuttosto cauta e pragmatica da parte della dirigenza della Salernitana, come suggeriscono le parole di Maurizio Milan. Proprio l’amministratore delegato ha esortato i giornalisti presenti a non titolare “si continua con Iervolino”, preferendo un “Si continua con la programmazione” che significa tutto e non significa niente. Del resto il dirigente granata ha confermato ci siano state diverse interlocuzioni in questi mesi e che “nelle prossime settimane vedremo, dovesse accadere qualcosa di straordinario faremo le opportune valutazioni”.

La scelta di non associare il futuro del club esclusivamente a Iervolino ma piuttosto alla “programmazione” riflette un approccio aperto e flessibile, possibilmente preparatorio a cambiamenti significativi, a seconda di come si evolveranno le circostanze.

Come riportato da “Tuttosalernitana” ci sarebbe stato un incontro tra Stefano Colantuono e Iervolino a Roma, un incontro cruciale per delineare la direzione futura del club, sia in termini di gestione tecnica sia per quanto riguarda le strategie di mercato. È chiaro che la società sta valutando attentamente le sue opzioni finanziarie e sportive, considerando la vendita di alcuni giocatori chiave per riequilibrare i conti prima di eventuali grandi decisioni, come la vendita del club.

Walter Sabatini sembra avere un ruolo decisivo in questo periodo di transizione, con il mandato di monetizzare alcuni dei talenti più promettenti del roster. La situazione di giocatori come Tchaouna, Kastanos, Pirola e Coulibaly sarà particolarmente interessante da seguire, visto che potrebbero attrarre interesse significativo sul mercato e influenzare le dinamiche finanziarie del club in vista della prossima stagione. In sintesi, la dirigenza della Salernitana sembra muoversi con una strategia oculata e attenta, bilanciando le necessità finanziarie con le ambizioni sportive, il tutto in un contesto di incertezza e possibile cambiamento.