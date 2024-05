“Voglio trattare con Oaktree”: toh chi si rivede | Scavalca Marotta e ne parla direttamente con loro: primo scossone Inter

Primo terremoto in casa Inter dopo il caso Zhang-Oaktree. Marotta stavolta viene scavalcato: “Trattare con loro è più facile”.

Un terremoto societario che potrebbe fare le fortune degli interessati a comprare l’Inter. Dopo il mancato pagamento della rata ad Oaktree da parte di Zhang, il fondo ha rilevato le quote di maggioranza Suning, diventando di fatto il proprietario del club. Adesso ci saranno da definire i ruoli in società.

E se di recente si era ipotizzato addirittura Marotta nel ruolo di presidente, in queste ore nuovi scenari potrebbero aprirsi dal punto di vista societario per il club.

Rimangono tanti i punti interrogativi al momento, sembra ancora troppo presto per dettare una trama definitiva. Cosa aspetta l’Inter dal punto di vista societario è ancora un mistero, ma iniziano a farsi avanti i primi investitori interessati all’acquisizione del club dopo lo scossone, che potrebbe aprire le porte agli acquirenti che negli scorsi mesi avevano provato a trattare con Zhang.

Inter, nuovi investitori per il futuro

Scenario però non convidiviso da tutti, soprattutto dagli investitori che chiaramente spingono anche il sentiment dei tifosi contro un fondo di investimento. Che l’ambiente preferisca una proprietà diversa da un fondo speculativo, questo sembra evidente, anche se un presidente che ci metta la faccia e che esalti i tifosi non è certo garanzia di vittorie, prosperità e sicurezza economica.

In questo trambusto, tra i tanti punti interrogativi, è tornato alla carica Zilliacus. Il magnate finlandese più volte accostato all’Inter per l’acquisizione del club è intervenuto senza peli sulla lingua e senza giri di parole recentemente per commentare i recenti sviluppi. L’imprenditore si è proposto nuovamente come possibile acquirente del club, ecco che cosa ha detto.

Inter, Zilliacus: “Ho fatto due offerte in un anno”

Recentemente intervenuto a TvPlay, il magnate ha preso l’argomento Inter-Oaktree. Secondo il finlandese che si è ancora una volta proposto come nuovo acquirente, la soluzione potrebbe essere quella di fare diventare il club di azionariato popolare come Bayern e Dortmund. Zilliacus è più scettico nei confronti del fondo, secondo lui infatti: “Notizia triste per i nerazzurri perché questo passaggio di proprietà non dà continuità al club“.

Nel corso dell’ultimo anno Zilliacus ha rivelato di avere fatto due offerte pre acquistare l’Inter, una lo scorso luglio e una lo scorso inverno, ma non avrebbe ricevuto alcuna risposta da Zhang. Adesso la sua intenzione è quella di parlare con Oaktree: “Con loro trattare potrebbe essere più facile” ha rivelato.