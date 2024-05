Voglio Oriali in dirigenza: la richiesta fa tremare il presidente | Contratto dal 1° luglio

Esigenza da non credere quella che è stata messa al vaglio della decisione del numero uno del club, rimasto esterrefatto da questa volontà.

Il campionato di Serie A è andato ormai in archivio. Nella giornata di domenica si è giocata l’ultima giornata di questo 2023-24, dando così gli ultimi risultati. Di conseguenza è tempo di cominciare a parlare di futuro per le società. I temi da risolvere per i club in questo senso sono davvero tanti, e tra mercato e scelte per la panchina le voci e le indiscrezioni si perdono.

Ma è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore è sembrato arrivare un responso clamoroso per quanto riguarda la situazione sorprendente di un allenatore. Questo infatti per accettare di mettersi alla guida del club avrebbe avanzato al presidente una richiesta clamorosa, che ha fatto tremare il club e non solo.

Si tratta di una domanda a dir poco sorprendente, visto che a quanto pare il diretto interessato è intenzionato a portare in dirigenza Lele Oriali, nota personalità del mondo del calcio. Bandiera dell’Inter e della nazionale azzurra (con cui ha conquistato il mondiale del 1982) da calciatore, ed elemento di spicco in ambito dirigenziale, sempre con i nerazzurri e la nostra selezione. Il mister per accettare la corte della squadra dunque vuole lui al suo fianco, e il patron non deve far altro che preparare il contratto giusto.

Volontà chiara da parte del mister

Nelle ultime ore si sta parlando sempre con maggiore insistenza della possibilità di un passaggio di Antonio Conte all’ombra del Vesuvio. Il tecnico leccese sembra essere ormai deciso ad accettare la destinazione partenopea, nonostante è stato restio tempo a dietro.

Come ben sappiamo noi e di sicuro anche il presidente Aurelio De Laurentiis però le richieste dell’ex allenatore di Juve e Chelsea sono diverse, e addirittura pare che ce ne sia una riguardante la dirigenza: prendere Lele Oriali.

Una richiesta ulteriore da parte di Conte

Il tecnico salentino vuole Oriali come team manager al Napoli. I due hanno già lavorato insieme sia ai tempi della nazionale che a quelli dell’Inter, con ottimi risultati.

Ennesima richiesta dunque da parte di Conte per accettare il club azzurro. Dopo le laute pretese sullo stipendio e quelle probabili che avrà sul mercato, l’allenatore sta iniziando a spingere anche sulle decisioni riguardanti l’organigramma societario.