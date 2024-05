Adani, Cassano e Ventola ritornano in scena con “Viva el futbol”: la data d’inizio e dove vederlo

Tutto pronto per la nuova avventura di Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. I tre ex calciatori ripartono dalla loro nuova trasmissione “Viva el futbol“, archiviando definitivamente il recente tormentato trascorso con Christian Vieri e la BoboTV. Il nuovo format inizierà il 19 agosto, alla prima giornata di campionato, e sarà visibile su tutte le piattaforme. Verranno trasmessi sia contenuti in diretta sia on demand.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Viva El Futbol Official (@vivaelfutbolofficial)