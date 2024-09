Vlahovic via? No problem: la Juve ha già il sostituto | 50 milioni per ‘l’amico di Osimhen’

Il possibile addio del centravanti ex Viola non farà disperare la Vecchia Signora: al suo posto arriva un altro grande profilo.

Nel corso degli ultimi tempi uno degli argomenti più caldi dalle parti della Continassa è quello che riguarda i rinnovi dei contratti. Con il mercato estivo che è andato ormai in archivio, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli può finalmente dedicarsi a queste altre questioni da risolvere. Nello specifico c’è il prolungamento di un giocatore che sta creando qualche problema. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic.

A quanto pare infatti la società torinese vuole ridurre l’esborso per il suo ingaggio, e di conseguenza è intenzionata ad abbassare il compenso del bomber. Questa situazione di sicuro non piace al classe 2000, che sta facendo capire di non essere d’accordo. E’ chiaro dunque che se non si riuscisse a trovare un accordo, in estate le strade delle due parti in causa potrebbero addirittura separarsi.

Di sicuro sono tanti i club che seguono il ragazzo, e che si lancerebbero a capofitto per approfittare di una situazione del genere. Nel caso in cui dunque il suo addio si dovesse concretizzare sarebbe una bella botta per la Juventus. Tuttavia ai piani alti della Vecchia Signora si sta ragionando sul possibile sostituto, e il nome in questione non renderebbe affatto tristi i tifosi. Si tratta di un calciatore molto amico di Osimhen che sostituirebbe al meglio il serbo.

Juve, ecco il sostituto di Vlahovic

Se l’ex attaccante della Fiorentina dovesse realmente fare le valigie, per rimpiazzarlo uno dei profili preferiti da Thiago Motta è quello di Victor Boniface, centravanti nigeriano di 23 anni reduce da una grande stagione al Bayer Leverkusen.

Il classe 2000, che condivide lo spogliatoio della nazionale africana proprio con Victor Osimhen, ha caratteristiche importanti, e sarebbe una grande intuizione della società per rimpiazzare un elemento come Vlahovic.

Servono 50 milioni, ma la Juventus non ha problemi a spenderli

Il forte attaccante viene valutato all’incirca una cinquantina di mln di euro dal club di Leverkusen. Una cifra importante, che però la Juventus non avrebbe alcun problema a sborsare, soprattutto in caso di cessione di Vlahovic.

Per lasciar partire il giocatore serbo le Zebre vorrebbero incassare una somma tra i 70 e gli 80 milioni, dai quali poi uscirebbe il denaro per comprare Boniface.