‘Goodbye McKennie’: l’americano lascia nonostante il rinnovo | 15 mln nelle casse bianconere a gennaio

Il centrocampista texano è pronto a dire addio alla Juve già a gennaio, nonostante il recente prolungamento. Ecco chi vuole prenderlo.

In estate la Juventus si è resa protagonista di una vera e propria rivoluzione sul mercato. Tanti giocatori sono andati via per far posto a forze fresche, che dovrebbero dar vita ad un nuovo ciclo bianconero. Allo stesso modo poi diversi nomi erano finiti ormai sulla lista nera della società. Fuori dal progetto e dai piani di mister Thiago Motta infatti per questi non si aspettava altro che la cessione.

I vari Chiesa, Szczesny, Kostic, Tiago Djalo, Rugani e tanti altri infatti se ne sono dovuti andare per trovare spazio altrove vista l’esclusione dal progetto bianconero. Un altro giocatore che pareva ormai ai margini invece era Weston McKennie. Reduce da una stagione fantastica, il giocatore texano era finito fuori rosa per questioni riguardanti il contratto. Questo era in scadenza a giugno prossimo, e c’erano discordanze tra le due parti per quanto riguarda lo stipendio.

Tuttavia, dopo esser finito fuori rosa, il ragazzo ha deciso di scendere a compromessi con la Vecchia Signora, firmando fino al 2026. Ma a quanto pare il suo futuro potrebbe essere comunque lontano da Torino. Già a gennaio infatti si preannuncia un clamoroso addio per lui.

McKennie se ne va dopo aver rinnovato il proprio contratto

Nonostante il prolungamento con la Juventus, McKennie non è una prima scelta nello scacchiere di Thiago Motta. Il club torinese infatti ha preso diversi calciatori nel reparto mediano del campo, come ad esempio Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiners.

A questi poi si aggiunge anche Nicolò Fagioli, tornato dopo la squalifica dovuta al caso scommesse, oltre che gli altri elementi già presenti in rosa. Lo spazio per il calciatore statunitense dunque rischia di essere molto poco, al netto dei tanti impegni che ha la squadra in questi mesi. Di conseguenza per lui non è affatto da escludere l’ipotesi di un addio.

Ecco dove potrebbe giocare Wes

Il centrocampista texano ha estimatori un po’ ovunque, sia grazie alle sue importanti qualità e sia a causa della sua duttilità, che gli permette di giocare in più ruoli con ottimi risultati.

Di conseguenza, sia in Serie A che all’estero, tante squadre potrebbero farsi avanti, presentando una buona offerta al club torinese. Si parte da 15 milioni di euro.