Juve, hai già il rinforzo estivo: difesa in cassaforte | Si unisce gratis alla squadra di Motta

I bianconeri pensano già alla prossima sessione di mercato estiva: un colpo gratuito in difesa in arrivo a Torino.

La sessione di mercato estiva ha portato molti rinforzi ai top club del nostro campionato come la Juventus, che con delle ottime trattative messe a segno dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli è riuscita a formare una squadra che battaglierà per strappare il titolo all’Inter, campione d’Italia in carica. Allo stesso modo poi la Vecchia Signora farà di tutto per essere competitiva anche in Europa.

Il ds dei bianconeri è così riuscito a portare alla Continassa dei top player che sotto la guida del nuovo tecnico Thiago Motta porteranno sicuramente splendidi risultati. Le prime tre gare si sono concluse con due splendide vittorie per 3-0 ed un pareggio di 0-0 con la squadra Roma.

La rosa è molto competitiva e per ora ci sono stati solamente risultati utili. La società torinese però guarda già al futuro. Secondo le ultime discrezioni infatti la Juve ha già definito un importante arrivo a titolo gratuito per la difesa in vista della prossima sessione di mercato estiva, per la gioia del tecnico e di tutto l’ambiente.

La vecchia signora non ha finito: prenotato un colpaccio per giugno

Dopo non aver trovato spazio nella Juventus come titolare dati i pesanti ballottaggi Tiago Djalò si è trasferito al Porto con una formula di prestito secco senza diritto di riscatto, che lo potrebbe portare a migliorare fisicamente e tecnicamente.

Tale accaduto crea un’opzione di ritorno del calciatore portoghese, che a giugno rifarà le valigie in direzione Torino. A quel punto, qualora facesse bene in patria, potrebbe finalmente riuscire a vestire una maglia da titolare che non è riuscito a conquistare in precedenza, e che adesso potrebbe meritare.

Djalò è il futuro della difesa bianconera?

Nel caso in cui riuscisse a mettersi in mostra, è sicuro che quanto meno la prossima estate Thiago Motta valuti il ragazzo, sul quale la società solamente nel gennaio scorso aveva deciso di puntare.

Vedremo come si evolveranno le cose nel corso dei prossimi mesi. La consapevolezza ad oggi è una sola: Djalò deve mettersi in mostra per tornare sotto la Mole come un protagonista assoluto.