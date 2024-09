Giuntoli ha piazzato altri due esuberi: da fuori rosa all’esero | Il bilancio sorride

Altri due colpi in uscita per la Juventus, così il bilancio sorride e la rosa si sfoltisce: capolavoro di Giuntoli

La Juventus è stata la vera regina del mercato. Giuntoli è stato quello che tra le big ha portato più giocatori nuovi, al pari come impatto del mercato forse solo la Roma. Ma il bilancio della Juventus sorride, grazie alle cessioni e alle trattative messe in piedi dal ds ex Napoli.

Non solo, i bianconeri hanno lasciato all’Inter il primato del monte ingaggi più alto. Un lavoro partito da lontano e che adesso dovrà trasformarsi in obiettivi concreti grazie al nuovo volto della Juventus, ossia Thiago Motta. Koopmeiners, Thuram, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Conceicao, sono solo alcuni dei nomi nuovi dei bianconeri, che vogliono tornare subito a vincere trofei importanti.

Ma il capolavoro di Giuntoli è stato forse proprio il mercato in uscita, che ha permesso di manovrare – oltre agli aumenti di capitale in società – quello in entrata. Adesso, dopo avere fatto fuori il deludente Djalo – volato a Porto – Giuntoli starebbe per piazzare altri due giocatori fuori dal progetto.

Juve, manca la ciliegina sulla torta in uscita

Arrivato a gennaio dopo un braccio di ferro, a questo punto inspiegabile, con l’Inter, Djalo era arrivato a Torino con grande entusiasmo. Prima un guaio fisico, poi scelta tecnica, il giocatore non ha praticamente mai visto il campo diventato una sorta di oggetto misterioso.

Giuntoli però tornando sui suoi passi è riuscito a mandare in extremis il giocatore in Liga Portoghese, al Porto. Adesso, nonostante il mercato italiano sia chiuso, il ds vuole mettere a segno altri due colpi in uscita, per fare anche rifiatare le casse del club.

Juve, Kostic e Arthur in uscita

Saltata la trattativa di Kostic in Arabia Saudita per mancanza di tempo, il è volato in Turchia dove il mercato chiude il 13 settembre. Il lo ha preso ormai in prestito con diritto fissato a 4 mln di euro.

Anche Arthur è ancora a Torino, ma si sta cercando una soluzione. Il brasiliano infatti guadagna tantissimo, 5 milioni di euro, e ha già rifiutato il PAOK. Il suo agente starebbe cercando di piazzarlo in Turchia e in Grecia, ma l’ingaggio rimane un problema. La Juventus farà di tutto per alleggerire ancora il monte ingaggi, e trovare una soluzione per questi due calciatori ormai ai margini del progetto.