Colpo da svincolato, superata la Juve: l’agente era a Torino | Giuntoli non lo ha convinto

La Vecchia Signora è stata beffata all’ultimo da un altro club, che ha chiuso per l’arrivo di un grande nome a parametro zero.

Come ben sappiamo il mercato estivo è andato ormai in archivio da diverso tempo. Le squadre hanno dunque una sola cosa in mente, ovvero concentrarsi sul campo e raggiungere i risultati sperati. E’ pur vero però che c’è una finestra di trasferimenti che è ancora aperta. Stiamo parlando di quella riguardante gli svincolati. Tante società infatti per completare le rose stanno pescando in questi giorni dalla lista dei giocatori senza contratto.

Questa idea era venuta in testa anche alla Juventus. Nonostante la Vecchia Signora abbia disputato una campagna acquisti da protagonista assoluta, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli stava pensando di mettere sotto contratto un grande nome, in modo da dare una freccia in più a Thiago Motta.

Addirittura il suo agente era a Torino, e tutti hanno cominciato a pensare ad una buona riuscita della trattativa. Tuttavia qualcosa è andato storto. A quanto pare infatti il dirigente bianconero non è riuscito a convincere il procuratore, il quale ha trovato l’accordo con un altro club per il trasferimento del suo assistito.

Sfuma un grosso colpo per la Juve

Le difficoltà che sta incontrando Dusan Vlahovic anche sotto la gestione Thiago Motta, e i continui problemi fisici di Arek Milik, stanno facendo ragionare ai piani alti della Continassa sulla possibilità di prendere un nuovo attaccante pescando proprio dalla lista degli svincolati. Uno dei nomi principali presenti in essa è senza dubbio quello di Anthony Martial.

Il calciatore francese infatti è reduce dalla lunga e infelice esperienza al Manchester United, ed è ancora alla ricerca di una squadra che punti su di lui. Ad aumentare le voci su questa possibile operazione poi ci ha pensato la presenza del suo agente a Torino nei giorni scorsi. Ma secondo le ultime indiscrezioni il procuratore non è nel capoluogo piemontese per chiudere l’affare con la Juve.

Niente Juve per Martial: ecco dove giocherà

Nonostante i tanti rumors sul suo conto, il calciatore francese non si trasferirà in bianconero, ma avrebbe già trovato un accordo con un altro club.

Si tratta dell’Aek Atene, società greca che gli ha già preparato un contratto triennale, il quale a breve dovrebbe essere firmato da Martial.