Il sostituto di Danilo: affare da 20 milioni | Ok di tecnico e società per il nuovo acquisto

La Vecchia Signora ha trovato il nuovo difensore centrale che andrà a sostituire il capitano: pronti 20 mln di euro. Ecco di chi si tratta.

Il nuovo corso della Juventus targato Thiago Motta è iniziato tutto sommato bene. In quel di Torino infatti si comincia ad intravedere più di qualcosa dal punto di vista del gioco, per la gioia dei tifosi e di tutto l’ambiente. Anche i calciatori bianconeri sembrano essere più divertiti da questo nuovo sistema e stile, più rivolto all’attacco.

Chi però non riesce affatto a sorridere è Danilo. Il capitano infatti è finito indietro nelle gerarchie del tecnico ex Bologna, il quale gli preferisce Gatti e Bremer al centro della difesa, e Kalulu e addirittura il giovane Savona sulla corsia di destra. Infatti il brasiliano fino ad ora ha collezionato pochi minuti, che certificano appunto il suo non essere più indispensabile per la squadra rispetto al passato.

Di conseguenza si è parlato di un possibile addio già a gennaio. Qualora la situazione non migliorasse non è da escludere che il calciatore possa fare le valigie già nella sessione di mercato invernale. E’ chiaro dunque che in casa bianconera si sta cominciando a provvedere alla sua possibile partenza, e si è già individuato il rimpiazzo ideale di Danilo.

Addio Danilo, se non è adesso sarà a giugno

Resta comunque complicato che le strade del giocatore e della Vecchia Signora possano separarsi tra qualche mese. E’ invece ben diversa la situazione in vista di giugno, quando il suo contratto andrà in scadenza.

Difficilmente infatti dai piani alti della Continassa giungerà una proposta per lui, e di conseguenza Danilo partirà a parametro zero in estate. Come dicevamo nelle righe precedenti però non c’è alcun problema per la Juventus, in quanto pare che la dirigenza abbia già trovato il sostituto, che arriverà sotto la Mole per circa 20 mln di euro.

Giuntoli stregato dal giovane portoghese

Il primo nome in cima alla lista del ds Cristiano Giuntoli per rafforzare la difesa e sopperire alla possibile partenza di Danilo è quello di Tiago Santos, 22enne lusitano che milita nel Lille.

Il ragazzo ha stregato il dirigente, che sembrerebbe intenzionato ad investire una cifra vicina ai 20 milioni per portarlo sotto la Mole Antonelliana. Tuttavia i bianconeri dovranno fare attenzione alla fitta concorrenza presente su di lui.