Occhio Juve, ti scippano il top player | Proposta monstre dalla Premier

Brutte notizie dalle parti della Continassa. Un club inglese sta per sferrare l’attacco decisivo per un grande nome: a gennaio si chiude.

La Juventus ha optato per una rifondazione quasi totale nella scorsa sessione di mercato estivo. Tanti giocatori, anche importanti, sono andati via. Basti pensare ad elementi del calibro di Rabiot, Chiesa e Szczesny (quest’ultimo poi ha deciso di ritirarsi) per capire la portata del lavoro svolto ai piani alti della Continassa.

Chiaramente al loro posto sono arrivati tanti nomi di valore assoluto. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli infatti ha rafforzato la rosa in tutte le zone del campo, mettendo a disposizione del nuovo tecnico Thiago Motta una squadra molto competitiva. La speranza dunque di tifosi e addetti ai lavori è che la Vecchia Signora possa tornare a competere su tutti i fronti e soprattutto a vincere qualcosa di importante.

Nonostante come ben sappiamo la finestra di trasferimenti sia chiusa, e la squadra sta lavorando sul campo, non mancano i continui rumors di mercato in casa bianconera. Nello specifico nelle ultime ore è giunta una notizia pessima per le Zebre. A quanto pare infatti dalla Premier League sono pronti a mettere sul piatto cifre folli per un grande nome voluto fortemente dalla Juve.

Addio Juve: il calciatore vola in Premier League

In estate la Juventus ha seguito con grande attenzione Karim Adeyemi. L’esterno offensivo era il preferito di Giuntoli e company per rafforzare le fasce d’attacco, ma la società torinese non è riuscita ad acquistarlo, sia per un mancato accordo con il Borussia Dortmund e sia per la volontà del giocatore di rimanere un altro po’ in Germania.

Detto ciò in tanti avevano ipotizzato che la Vecchia Signora avrebbe riprovato ad acquistarlo a gennaio o la prossima estate. Tuttavia questo non sembra essere uno scenario possibile, visto che dalla Premier League si stanno facendo avanti sul serio per acquistarlo.

C’è la fila per Adeyemi

Secondo gli ultimi rumors di mercato diverse big inglesi sarebbero pronte a fare follie per accaparrarsi il cartellino del calciatore del Borussia Dortmund.

A quanto pare al momento in pole position ci sarebbe il Manchester United, voglioso di rafforzare ancora la rosa, mentre rimangono vigili sulla situazione sia il Liverpool che il Newcastle.