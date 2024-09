Castellanos cambia maglia: tradimento in Serie A | Le big lo strappano alla Lazio

La Lazio potrebbe subire un grave colpo. Un’alta possibilità che il centroavanti cambi schieramento. Una rivale lo attende con ansia.

Il calcio è cambiato totalmente. Non sembra esistano più i valori di un tempo, infatti è molto difficile oggi vedere un calciatore fedele alla maglia. Nel corso degli anni si sono manifestati dei tradimenti assurdi. Proprio nel nostro campionato abbiamo potuto viverne parecchi. Nella capitale infatti gira voce di un altro infido. Il calciatore in questione pare abbia un contatto con un club rivale degli Aquilotti.

Valentin Castellanos è un attaccante argentino che milita nella Lazio. Durante questo avvio di stagione il classe 1998 ha sorpreso la Serie A fornendo delle ottime prestazioni. A tal proposito dei club italiani hanno dimostrato interesse nei confronti del ragazzo. La squadra capitolina non vorrà sicuramente farsi scappare la sua punta di diamante. L’argentino è riuscito a colmare il vuoto che il bomber Ciro Immobile non ha saputo riempire nella scorsa stagione. Motivo in più che spinge i biancocelesti a soffrire per un’eventuale partenza del giovane.

Come abbiamo detto, nella nostra lega non è la prima volta che accadono episodi simili. Ricordo di Higuain, Cuadrado, Pjanic e molti altri ancora che non hanno avuto il ben che minimo scrupolo ad indossare le vesti del rivale. Vediamo dunque chi è sulle tracce di Castellanos e come si comporterà il centroavanti.

Il top club pedina la stella laziale

A causa delle tante partite, sono in molte le squadre che hanno parecchi indisponibili in rosa. Tra le tante c’è la Juventus. Il club di Torino è in crisi per quanto riguarda il reparto offensivo. Con l’infortunio di Milik la Vecchia Signora è dunque in difficoltà.

Nel mirino di Giuntoli c’è proprio il gioiello biancoceleste. Per i bianconeri potrebbe essere un ottimo affare, visto anche le ultime prestazioni del venticinquenne. Vediamo meglio i dettagli.

L’offerta è allettante, ma avrà abbastanza spazio?

Dusan Vlahovic ha bisogno di una mano. Tra Champions League, Serie A e Coppa Italia il serbo potrebbe non riuscire a disputarle tutte. Ragione in più che potrebbe spingere il calciatore argentino a prendere le vie della Continassa.

L’unico problema però subentrerebbe nel momento in cui il centroavanti polacco Milik, tornerebbe a calcare il campo. A questo punto l’attuale attaccante della Lazio potrebbe faticare parecchio per trovare un posto da titolare.