‘Mudryk, sei un esubero’: in Italia ne approfittano | Affarone in prestito a gennaio

Il calciatore ucraino, pagato fior di quattrini, è fuori dal progetto del Chelsea: in Serie A ne approfittano e se lo portano a casa gratis.

Siamo ormai abituati agli acquisti milionari e il più delle volte sbagliati messi a segno dal Chelsea nel corso degli ultimi anni. Tanti calciatori arrivati a Stamford Bridge infatti hanno deluso nonostante siano stati pagati cifre enormi. Il loro rendimento, complice anche un progetto caotico, non è mai stato all’altezza, e di conseguenza dopo poco vengono rimessi sul mercato dalla società.

Uno degli esempi più lampanti in questo senso è quello di Mudryk. Solo un anno e mezzo fa infatti i Blues spesero la bellezza di 70 milioni di euro per comprare il ragazzo ucraino dallo Shakhtar. Convinti di aver preso un nuovo fenomeno però i londinesi sono rimasti ben presto delusi dalle sue prestazioni. Il classe 2001 infatti non ha mai sfondato nonostante i tanti cambi di allenatore, e di conseguenza la sua storia nel club pare ormai appesa ad un filo.

Il nuovo tecnico Enzo Maresca infatti non sembra voler puntare su di lui, tanto che lo ha messo ai margini del progetto. Di conseguenza per il calciatore ucraino si prospetta un addio già nel mercato di gennaio. E a sorpresa ad approfittarne sembra esserci proprio un club del nostro campionato.

Cessione in prestito per l’ucraino

Trovare una sistemazione a titolo definitivo al 23enne non è cosa semplice, sia per la questione legata al suo ingaggio e soprattutto per il costo del cartellino, costato come detto carissimo al Chelsea.

Di conseguenza la soluzione più semplice per liberarsi di lui in casa Blues è quella di lasciarlo partire in prestito secco o con diritto di riscatto. E’ chiaro che a queste condizioni diversi club si farebbero avanti, e tra questi di sicuro non mancheranno anche quelli di Serie A.

Il Milan ci pensa, ma non è l’unico club

La società rossonera potrebbe cogliere la palla al balzo e garantirsi un rinforzo nel reparto offensivo quasi gratuito per i prossimi sei mesi.

Al netto di ciò però non è da escludere nemmeno la candidatura di qualche altro club, come potrebbe essere ad esempio la Lazio. Vedremo quali saranno gli sviluppi su questa trattativa e se Mudryk approderà in Italia.