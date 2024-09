Inzaghi torna sul mercato: bocciato un senatore | Marotta lo sostituisce sulla fascia

Le ultime gare disputate dalla Beneamata hanno fatto venire a galla un grave deficit, che sta spingendo il club a muoversi sul mercato.

La partenza di stagione dell’Inter nonostante ci siano stati alcuni risultati di spessore, come il 4-0 rifilato all’Atalanta, o il pareggio senza reti subite ottenuto a Manchester contro il City di Guardiola, non è stata proprio delle migliori. I nerazzurri infatti hanno ottenuto appena 8 punti nelle prime 5 gare di campionato, in attesa di saperne di più in campo europeo.

Di sicuro questa situazione è frutto di varie dinamiche ben precise, che come detto hanno portato la squadra a rendere meno del solito. In particolar modo però ci sono alcuni calciatori che non sono stati promossi a pieno dopo questo avvio claudicante, e che quasi stanno spingendo la società campione d’Italia in carica ad intervenire sul mercato.

Infatti uno dei senatori della squadra è stato bocciato in tronco da mister Simone Inzaghi e dalla dirigenza, tanto che il presidente Beppe Marotta ha deciso di sostituirlo. Una scelta inaspettata dunque, che ha lasciato a bocca aperta anche i tifosi, i quali pensavano che il calciatore in questione fosse intoccabile.

Bocciatura tremenda per il senatore interista

Nel corso delle ultime gare della Beneamata un dato è stato messo in risalto più degli altri. La squadra di Simone Inzaghi imposta e crea molto di più sulla fascia sinistra rispetto a quella opposta. Prendendo in esame il derby con il Milan, è stato riportato che l’Inter ha impostato a destra appena 11 volte, rispetto alle 63 in cui ha giocato a sinistra, fascia dove è nato il gol di Dimarco.

Questa situazione è frutto di sicuro degli schemi del tecnico, ma anche del fatto che la qualità a destra è ben inferiore rispetto all’altro lato. Dumfries e Darmian creano molto meno rispetto a Dimarco e Carlos Augusto. Di conseguenza dalle parti della Pinetina si è deciso di intervenire sul mercato.

Marotta torna sul mercato

Vista l’inconsistenza sia di Darmian che di Dumfries dunque il presidente Beppa Marotta potrebbe tornare sul mercato proprio per rinforzare la fascia destra e ridurre questi problemi.

Ad oggi non ci sono tanti nomi seguiti nel reparto, anche se trovare impreparato un dirigente come quello nerazzurro pare difficile. Uno dei suoi preferiti è di sicuro Dodo della Fiorentina.