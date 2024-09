Preso a parametro zero: l’Udinese sogna davvero l’Europa | Titolare già dalla prossima partita

L’Udinese sogna in grande. Il club va in cerca di rinforzi per raggiungere la Champions League. Il ragazzo è già sotto tiro.

La stagione calcistica 2024/25 è iniziata da diverse settimane. La Serie A è dunque tornata ad essere il pallino dei grandi appassionati di calcio. Le squadre favorite a contendersi il titolo sono tante. Milan, Juve, Inter sono solo i nomi dei club che in Italia incutono più timore. Nel corso degli anni però il nostro campionato ha potuto regalarci delle grandi sorprese. Molte squadre infatti sono state protagoniste di imprese straordinarie. Prevedere il calcio infatti è tutt’altro che semplice.

Proprio in questa stagione oltre alle solite capo liste che ormai dominano il nostro campionato, possiamo osservare anche un nome insolito che frequenta la prima classe. L’Udinese infatti ha svolte queste prime partite di campionato in maniera superlativa. I tifosi sono quindi euforici è sperano che il sogno Europa possa diventare realtà. Nelle ultime annate Bologna e Atalanta sono riuscite nella realizzazione dell”impresa.

La società friulana non vorrà sicuramente farsi scappare questa occasione, e per questo motivo che la dirigenza ha deciso di cercare qualche rinforzo che migliori la rosa. Secondo alcune fonti, i bianconeri sono già sulle tracce di un calciatore, che si sommerebbe ad un già eccellente lavoro del tecnico Kosta Runjaic. Vediamo dunque chi è nel mirino delle zebrette.

Situazione calda al Bluenergy Stadium. Arrivo imminente a costo zero



Il mercato degli svincolati è ancora aperto. Il club di Serie A potrebbe dunque approfittarne portando a casa dei buoni calciatori. La dirigenza ha quindi scelto la via che ha condotto le loro ricerche ad un giovane. Il calciatore ha da poco rescisso il contratto con il Salisburgo. Oumar Soulet è un difensore francese classe 2000. Il ragazzo ha militato in tre squadre tra cui: il Lval. Olympique Lione e Salisburgo.

La sua disoccupazione potrebbe portarlo a volare in Italia. Per i friulani potrebbe essere un bel colpo da mettere a segno però l’Udinese dovrà probabilmente fare a meno di lui per un p0′.

La trattativa potrebbe andare in porto ma il calciatore deve aspettare

Dal 14 settembre il giocatore francese non ha trovato alcun club che lo ospitasse. Ad oggi però i bianconeri hanno quasi concluso l’affare che lo porterebbe in Serie A. Si discuteranno i termini contrattuali, ma pare che da entrambe la fazioni non risultino problemi.

Potrebbe però esserci un altro intoppo. Il ragazzo infatti potrebbe disputare la sua prima partita solo dopo la riapertura del mercato invernale.