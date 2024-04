Vivarini presenta Catanzaro-Como: «Non mi interessa pensare a cosa accadrà se vinceremo domani»

Il tecnico del Catanzaro Vincenzo Vivarini ha parlato in vista della gara contro il Como.

Ecco le sue parole:

«Siamo felici dell’entusiasmo e del sentimento dei tifosi verso i ragazzi, che si sentono forti e lavorano in tranquillità, ma noi dobbiamo pensare a dare il massimo di partita in partita, come sempre. Non mi interessa pensare a cosa accadrà se vinceremo domani, perché distoglie dalle cose da fare in campo. È giusto che i tifosi sognino, facendo ‘programmi’, ma ascoltare il meno possibile ciò che succede attorno, in positivo o in negativo, è sempre stata la nostra forza».

«Sarà un Como diverso rispetto alla gara d’andata – avverte -. Da allora ha curato altri aspetti come la qualità del palleggio e l’attenzione sulla fase di non possesso e tutto con grande equilibrio“. Ma in cosa si esplicita l’equilibrio dei lariani, abili nel prendere pochi gol, non produrre molto ma capitalizzare? “Sono bravi nel mantenere il blocco squadra corto e stretto e poi corrono tanto – spiega ancora -, riuscendo ad adattarsi alla posizione della palla. Capitalizzano molto, sì, poiché, avendo elementi di livello altissimo, sfruttando anche un’occasione per far gol».

«Lo scorso anno giocavamo a trazione anteriore in fase di possesso, avendo il dominio della partita. Avevo qualche dubbio sulla sua ‘completezza’, ma Vandeputte sta dimostrandosi completo. Molti valutano una prestazione in base alla costruzione, ma gli addetti ai lavori rilevano in lui forza e attenzione tattica. Ormai riesce in entrambe le fasi. Nella passata stagione è arrivato qualche gol dalla sua corsia, invece adesso occorre apprezzare il suo ruolo in fase di contenimento. Si è confrontato sempre con avversari stratosferici ma li ha retti tutti sul piano difensivo! Di conseguenza, si vede un po’ meno in fase di possesso perché spesso abbiamo lavorato sul non concedere profondità, sul raddoppiare. Troppo facile giudicare un calciatore sempre e solo sulla fase di possesso, e poi, non è facile trovare qualcuno che in B abbia fatto dieci assist! Jari è un giocatore eccezionale».