Pecchia presenta Sudtirol-Parma: «Sarà una partita spigolosissima»

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Sarà una partita spigolosissima, il SudTirol è una squadra che ha una grande struttura ed è molto esperta. Nelle ultime partite, sia con la Cremonese che con il Como, al di là dei risultati, ho visto una squadra sicura di sé, forte nelle proprie cose. Una buona fase difensiva ma anche voglia di giocare, qualcosa di diverso rispetto al recente passato. Dobbiamo continuare per il nostro percorso e prendere spunto dalle partite che si giocano. Dobbiamo dare il giusto valore a tutto, con grande equilibrio, per prepararsi a quello che ci aspetta domani. Ogni partita porta qualcosa, noi siamo consapevoli che dobbiamo fare meglio: la cosa fantastica che si respira all’interno del gruppo è quella di volersi migliorare e di ricercare sempre cose fatte bene. Abbiamo bisogno di qualità, riuscire a fare le nostre giocate con maggiore qualità, sia nella zona bassa del campo che in fase di rifinitura».