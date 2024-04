Nesta presenta Reggiana-Cittadella: «Dobbiamo fare una buona gara e far divertire il pubblico»

Il tecnico della Reggiana Alessandro Nesta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cittadella.

Ecco le sue parole:

«I 16 pareggi? Dipende sempre come si analizzano, se si attaccano alla vittoria, se ci si vuole divertire… sicuramente qualcuno di questi è dovuto anche alle miei scelte. E sappiate che io non parlo per scaramanzia, voglio una squadra sul pezzo perché il rischio playout si fa ancora sentire. Sono molto concentrato sull’obiettivo, rimanere in Serie B permette al club di crescere e mettere mattoni importanti per il futuro, voglio contribuire a farlo. Il mio futuro? Ho il contratto, ma vedremo alla fine, ora dobbiamo pensare ad altro. Il Cittadella è una squadra che pressa molto, è dinamica, porta tanti giocatori in area, ha cambiato qualcosa ora a livello di modulo ma è una gran rottura di scatole, da sempre. Perché è una struttura che si porta avanti da anni, e questo funziona. Cosa ho detto ai miei? Niente, l’unica cosa è stare zitti (ride, ndr). A parte tutto, credo che vada preso tutto con maggior leggerezza, non dobbiamo avere per forza l’obbligo di vincere, perché quando siamo in emergenza facciamo molta più fatica. Dobbiamo solo divertici e far divertire il pubblico, ma non voglio la pressione del dover per forza vincere in casa. Dobbiamo solo fare un buona partita, anche perché qualche punto in più avremmo potuto averlo»