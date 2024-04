Gorini presenta Reggiana-Cittadella: «Conta solo vincere, la classifica è sempre più corta»

Il tecnico del Cittadella Edoardo Gorini, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Reggiana rilasciando le seguenti parole:

«Adesso i punti pesano, le gare del girone di ritorno son sempre state più tirate e più tattiche, più di studio, le squadre sono meno spregiudicate. Mi aspetto quindi una gara sulla falsariga di quanto detto, ma ovviamente noi andiamo a Reggio per vincere, cercando di stare maggiormente attenti agli episodi: la classifica si sta accorciando, e ovviamente la guardiamo. Loro giocano con il 4-3-2-1, hanno idee e arrivano dall’importante vittoria di Venezia, troveremo sicuramente una squadra molto motivata. Pittarello non è recuperabile, ma è meno grave di quello che si pensava, ed è comunque l’unico indisponibile: lunedì ha il controllo e si faranno altre valutazioni, non ha mai patito infortuni muscolari ma comunque non c’è nulla di grave o preoccupante. Certo, ci sono poi da valutare alcune situazioni, il campo di Lecco qualche scoria l’ha lasciata. Pavan? Ora sta bene, ho evitato di farlo giocare in Lombardia perché c’era un campo particolare. Il modulo? Sto valutando, ho due possibilità, stiamo valutando anche l’avversario, ma comunque è sempre l’atteggiamento che fa la differenza. Anche per la porta devo valutare, Maniero sta recuperando ed è disponibile, deciderò».