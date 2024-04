Palermo, Maspero: «A Pisa hanno dato la colpa a Corini, che stava facendo miracoli in quella partita»

All’interno di “Piazza Affari”, rubrica di TMW Radio, è intervenuto l’ex calciatore Riccardo Maspero. Di seguito alcune sue dichiarazioni sul campionato cadetto:

«Possibili ribaltoni? Tutto potrebbe nuovamente ribaltarsi. È una giornata dove potrebbe rientrare anche il Catanzaro, che ha vinto 0-2 al Tardini in casa del Parma. La Serie B è completamente folle da seguire. Il Palermo ha buttato via una partita a Pisa in maniera incredibile. Lì hanno dato colpa all’allenatore, che stava facendo miracoli in quella partita…».

Cremonese: episodi isolati o campanelli di crisi?

«Quando c’eravamo sentiti avevo parlato della Serie B come un campionato che si decide spesso in Primavera. Non vorrei che per la Cremonese si decidesse in negativo. Ha bisogno di vincere stasera per non dover rincorrere per forza la promozione tramite i Play-Off. Fantasmi d’inizio stagione che tornano? In questo periodo una serie di situazioni hanno prodotto il calo. La Cremonese è in difficoltà: non può perdere in quel modo con Sudtirol e Feralpisalò. Avesse vinto con la Feralpi avrebbe cancellato l’episodio Sudtirol… ora invece si presenta stasera a Bari con due sconfitte consecutive sul groppone».