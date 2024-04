Sampdoria, l’ex rosa Kasami: «Tornare in Serie A è un dovere»

Ai microfoni de “Il Corriere del Ticino“ Pajtim Kasami ha parlato della sua stagione alla Sampdoria, prossimo avversario di campionato del Palermo. Di seguito le parole dell’ex giocatore rosanero raccolte da TuttoMercatoWeb.com:

«Troppe volte durante la stagione abbiamo dovuto far fronte a diverse assenze di peso, qualunque squadra, anche Parma o Como, senza cinque titolari farebbe fatica. Abbiamo giocato sovente in emergenza, ma ora le cose vanno meglio. La maglia della Sampdoria è molto pesante e non è fatta per tutti. Il club è reduce da alcuni anni complicati e, ovviamente, ora le aspettative sono elevate. Il ritorno in Serie A, detto altrimenti, non è un’opzione. È un dovere. In quanto giocatore di esperienza, avverto pienamente questa responsabilità. Ho avuto modo di conoscere altri ambienti caldi, ma l’aria che si respira al Luigi Ferraris è unica. La Sampdoria supera i 18 mila abbonati».

Su Pirlo:

«Essere guidati da una leggenda del calcio italiano è un privilegio. I suoi consigli mi hanno permesso di migliorare diversi aspetti del mio gioco, da fuori nota dei dettagli che in campo ci sfuggono e così alla fine riesce a fare la differenza. Il gruppo creato è sano e come dicevo, quando è al completo ha dimostrato di essere fra i migliori della Serie B».