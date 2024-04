Serie B, Baiocco: «Nessuno considera che tra 10 squadre costruite per vincere ne salgono solo 3»

Davide Baiocco è stato intervistato da Pianetaserieb.it per parlare del campionato cadetto. L’ex giocatore del Brescia ha rilasciato delle parole anche sulle sue ex squadre parlando anche della lotta promozione. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

«Bari? Diciamoci la verità, se sei arrivato ad un soffio dalla Serie A vuol dire che hai lavorato bene, e da lì implementi con quello che ti è mancato, limando i dettagli. E poi nessuno mette in preventivo che 10 squadre sono costruite per vincere ma ci riescono solo in 3 e le altre restano giù. E’ per questo che i progetti durano anni, ma devono essere portati avanti con pazienza anche attraverso qualche errore.

Se mi aspettavo questa stagione dal Brescia? Un po’ sì se devo essere onesto. Ho tanti amici che vanno in Curva, conosco bene il potenziale della piazza. Che poi è meravigliosa ma è solo una componente, un fattore di un insieme più ampio. C’è stato un lavoro buono di tutto lo staff e poi il valore aggiunto di un ambiente che non enfatizza il problema ma sta vicino a squadra e società anche quando le cose non vanno benissimo. E questa è una caratteristica importante che i tifosi secondo me hanno capito nel tempo. Mi è successo anche a Catania, quando sei abituato a vedere tutto filare liscio capita che tu dia per scontate certe cose, ma non è mai così. Nei momenti di difficoltà impari e ti accorgi che essere positivo è più utile che essere disfattista».