Serie B, autogol di Maiello: all’intervallo Cremonese avanti 0-1 a Bari

Si è concluso il primo tempo di Bari-Cremonese, anticipo della 32esima giornata di Serie B. Le squadre vanno a riposo con il risultato di 0-1, per via dell’autogol di Raffaele Maiello al 2′ di gioco, che devia sfortunatamente in rete il cross arretrato di Sernicola. Gli uomini di Stroppa hanno messo alle corde i biancorossi per buona parte della prima frazione di gioco, ma i pugliesi sfiorano il pareggio al 27′ col colpo di testa di Morachioli.

