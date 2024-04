Bari, Lopez: «Mignani non meritava l’esonero. Questa scelta ha inciso molto in negativo»

L’ex calciatore del Bari, Totò Lopez, è stato intervistato da TuttoBari.com soffermandosi anche su Michele Mignani, nuovo allenatore del Palermo: «Non meritava di essere subito esonerato dal club biancorosso, questa decisione presa in fretta ha inciso parecchio in negativo».

Totò Lopez ha rilasciato anche un parare sulle multiproprietà: «Dopo la famose frase di Aurelio sul Bari come seconda squadra del Napoli, credo che il rapporto con i De Laurentiis sia finito. Io non voglio nemmeno pensare alla C, ma in qualunque caso credo sia giusto togliere questo equivoco delle seconde squadra. Vogliamo un unico proprietario che tenga alla città che merita quanto Napoli».