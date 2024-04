Sorrentino: «Grazie a Zamparini ho conosciuto una città meravigliosa come Palermo»

In una lunga intervista rilasciata a ChiamarsiBomber.com, Stefano Sorrentino si è soffermato sulla sua esperienza al Palermo, spendendo anche delle belle parole in ricordo di Maurizio Zamparini. Di seguito le parole dichiarate dall’ex portiere rosanero:

«Il Presidente Zamparini è una di quelle persone che porterò sempre nel cuore e avrà sempre la mia stima. Non mi sembra vero che non ci sia più, era una persona vera, una di quelle che sai che non ti tradiranno mai. Mi ha fatto una corte incredibile e per tanti anni ha cercato di prendermi in tutti i modi. Alla fine è riuscito a portarmi a Palermo e devo ringraziarlo perché mi ha fatto conoscere una città meravigliosa e delle persone che non dimenticherò mai. Per certi versi mi sento in difetto verso i tifosi, per l’affetto che hanno dimostrato a me e alla mia famiglia, quando io ho solo fatto il mio mestiere. Sono stato fortunato a vestire quei colori, a indossare la fascia di capitano e a entrare nel cuore della gente. Quando sono atterrato a Palermo, prima ancora di scendere in campo, ero già l’idolo dei tifosi. Sei mesi dopo il mio arrivo siamo retrocessi e, nonostante avessi diverse offerte in Serie A, ho deciso di rimanere in B con la squadra, cosa che i tifosi hanno molto apprezzato. L’anno successivo abbiamo vinto il campionato e devo ringraziare Zamparini per avermi dato questa opportunità. Dispiace che una persona così non ci sia più, perché ha fatto tanto bene al calcio italiano».