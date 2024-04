Vittoria Como contro il Bari, Da Cunha: «C’è ancora tanto da fare»

Lucas Da Cunha, trequartista del Como, ha parlato in conferenza stampa in merito al match vinto contro il Bari.

Queste le sue dichiarazioni:

«Sono veramente contento del gol, rispetto a prima non è cambiato un granché, sono solo riuscito a trovare la porta più facilmente. Continuo a lavorare e sono contento per la terza rete consecutiva. Siamo molto contenti dei cinque punti di vantaggio decisivi, ma non è finita, c’è ancora tanto da fare. Continuiamo a lavorare ma c’è da pensare alle prossime partite. E stato difficile ambientarmi inizialmente qua in Italia ma avere giocatori importanti come Cutrone nello spogliatoio mi ha aiutato tanto. Non è un momento in cui ho pressione, facciamo ciò che ci piace con i nostri tifosi. Siamo molto contenti e motivati».