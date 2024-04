Bari sconfitto dal Como, Iachini: «Siamo stati sfortunati»

Il tecnico del Bari Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa dopo la gara persa a Como.

Ecco le sue parole:

«Perdiamo ancora per episodi, come nelle ultime cinque-sei gare siamo stati sfortunati. Se avessimo segnato con Puscas nel primo tempo, la gara sarebbe cambiata tatticamente e psicologicamente. Poi dopo un minuto, loro sono stati bravi a sfruttare l’occasione. In queste partite bisogna essere più bravi e cinici. Abbiamo avuto occasioni per incidere anche nella ripresa, ma è mancata la finalizzazione. La squadra ha giocato sotto pressione nelle ultime settimane ma è sempre scesa in campo senza timori reverenziali. Anche oggi, i ragazzi non hanno mollato cercando di portare a casa il risultato in ogni modo».