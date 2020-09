Di seguito il comunicato del club: “La U.S. Viterbese 1908 comunica che i test molecolari (tamponi) effettuati nella giornata di sabato 5 settembre hanno riscontrato una ulteriore positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Le cinque persone che al momento risultano positive si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali.

L’attività della squadra, pertanto, è da considerarsi sospesa in attesa del prossimo ciclo di test molecolari”.