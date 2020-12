Daniele Cacia, ex attaccante di Piacenza e Cesena, potrebbe tornare a calcare i campi di gioco. Secondo quanto riporta “TMW” sulle tracce dell’attaccante ci sarebbe il Vis Pesaro in Serie D, che vede in lui un possibile rinforzo per l’attacco. A Cacia è stato proposto un accordo per un anno e mezzo.