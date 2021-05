La Virtus Francavilla sta già lavorando al mercato estivo.

Come si legge su "TuttoC.com" il club pugliese sta definendo il ritorno di Leo Perez, la trattativa tra le parti è ormai alle battute conclusive e potrebbe essere chiusa a breve.





In uscita, potrebbe invece partire Federico Vazquez, per il quale non mancano le pretendenti, ultima in ordine di tempo il Gubbio, a caccia di un attaccante di categoria da regalare a mister Torrente.