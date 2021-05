Come riporta “Repubblica.it” la Coppa America è sempre più in bilico.

Quando mancano due settimane al calcio d’inizio teorico della competizione americana, in programma dal 13 giugno al 10 luglio, giocatori, tecnici e tifosi non sanno ancora dove si svolgerà l’evento. Dieci giorni dopo la Colombia che aveva rinunciato a causa dei disordini sociali che hanno causato decine di morti nel paese, è stata l’Argentina a rinunciare per problemi con la pandemia, con oltre 41.000 contagiati solo giovedì scorso.





Per questi motivi, secondo un sondaggio diffuso venerdì scorso, il 70% degli argentini si è opposto all’organizzazione della Coppa America nel proprio paese. “La Conmebol informa che, viste le circostanze attuali, ha deciso di sospendere l’organizzazione della Coppa America in Argentina”, ha annunciato quindi in un breve comunicato la federazione sudamericana su Twitter accogliendo la richiesta degli argentini.