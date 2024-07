Virtus Entella, ag. Marconi: «Aveva tante richieste. Bravo Superbi a convincerlo»

Nell’ultima edizione della rubrica ‘A tu per tu’ di TMW, è stata pubblicata un’interessante intervista a Stefano Lombardi, un rinomato procuratore sportivo. Durante la conversazione, si è discusso di vari argomenti, tra cui il notevole trasferimento di Ivan Marconi alla Virtus Entella. Marconi, che ha concluso il suo rapporto con il Palermo il 30 giugno, ha ricevuto diverse proposte prima di accettare il passaggio alla nuova squadra. Lombardi ha espresso soddisfazione per la scelta fatta, attribuendo merito a Superbi per aver saputo convincere il giocatore.

«Aveva tante richieste, è stato bravo Superbi a convincere il ragazzo e siamo contenti di aver scelto la Virtus Entella».