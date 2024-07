Marotta fa il giochino e accontenta tutti: lo prendono e lo girano in prestito | Colpaccio per il futuro

Giuseppe Marotta prepara il doppio movimento. Acquisto e cessione in prestito: un colpo in prospettiva per il futuro.

L’Inter studia i prossimi colpi di mercato. Marotta e Ausilio, con l’ex ds nelle nuove vesti di presidente, si sono messi al lavoro dopo il dispiacere Cabal, con il giocatore che a poche ore dalla firma con i nerazzurri quando sembrava tutto fatto, ha invece deciso di cedere alla corte della Juventus.

E se in difesa la coperta rimane corta e un intervento nella retroguardia andrà fatto, visti anche i contratti in scadenza di giocatori come Acerbi, De Vrij e Dumfries, è a centrocampo che potrebbe arrivare il prossimo colpo. Un centrocampo già piuttosto folto, considerando oltre ai titolari anche l’arrivo di Zielinski, senza dimenticare Asllani e Frattesi, che però potrebbe avere bisogno di qualche ritocco.

In queste ore come raccontato da Sky però, vista anche la grande concorrenza, il giocatore in arrivo a centrocampo potrebbe essere acquistato e girato subito in prestito in Premier League.

Inter, doppia operazione: acquisto e cessione in prestito

Nelle ultime ore uno scenario si è aperto in Viale della Liberazione. L’inter infatti per la mediana starebbe pensando alla doppia manovra, ossia quella di prendere un giocatore a titolo definitivo e mandarlo in prestito a farsi le ossa per un anno. Stiamo parlando di Tessmann, mediano che tanto bene ha fatto lo scorso anno in Serie B al Venezia, e che ha conquistato la promozione in Serie A.

Lo statunitense come riferito in queste ore da Sky, avrebbe dato gradimento per l’operazione. L’ipotesi di prestito fatta in queste ore è l’Everton, con L’inter che potrebbe dunque girare in Premier il giocatore per averlo nell’estate del 2025 con ancor più esperienza sulle gambe. Intanto l’Inter continua alla ricerca di un difensore, dopo appunto aver visto Cabal trasferirsi alla Juventus all’ultimo minuto.

Inter, identikit chiaro per il difensore

Sempre l’emittente privata tramite lo spazio riservato al calciomercato, ha dettato la linea dei prossimi movimenti nerazzurri per quanto riguarda la difesa. Con l’infortunio di Buchanan infatti è noto che i nerazzurri siano tornati sul mercato, e visto il nulla di fatto con Cabal per la difesa, adesso si valutano altri profili.

Un nome rilanciato in Messico è quello di Vazquez, del Genoa. Il difensore piace ad Ausilio e a Marotta, ma al momento il club non avrebbe fretta di affondare il colpo. Si stanno valutando infatti le ipotesi sempre concrete di trasferimento di Hermoso, che balla tra Napoli e Milan.