TMW: “Cesena, colpo dallo Spezia. Fatta per Simone Bastoni”

Il Cesena mette a segno un grande colpo in entrata. Il club bianconero – riporta TuttoMercatoWeb.com – ha trovato l’accordo con lo Spezia per Simone Bastoni, reduce dall’esperienza in prestito con l’Empoli che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Anche per via del contratto in scadenza col club ligure, il giocatore ha deciso di sposare il progetto della squadra neopromossa. L’avventura di Bastoni allo Spezia si conclude dopo cinque anni, per via anche del suo contratto in scadenza nel 2025.

