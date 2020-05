Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, si è così espresso in merito alla possibilità di ripresa: «Il Benevento è in possesso di tutte le strutture e l’organizzazione necessaria per riprendere subito l’attività agonistica. Ma attendiamo, ovviamente, le linea guida del Governo e della Figc. Mi auguro che venga presa al più presto una decisione e che ci sia unità di intendi. Se torneremo in campo per gli allenamenti, dovremo avere anche la certezza che i campionati riprenderanno, altrimenti non avrà senso allenarsi con il dubbio. Gli allenamenti? Senza una presa di posizione netta da parte del Governo, poche squadre torneranno ad allenarsi di spontanea volontà. Il quadro è ancora poco chiaro. Si potrebbero riaprire i centri sportivi ai giocatori, consentendogli, sepuur in maniere individuale, di allenarsi. Allenarsi in un centro sportivo, invece che in un parco, oltre alla maggiore efficacia, sarebbe motivo di sicurezza maggiore. Benevento, comunque vada, in Serie A? Il merito sportivo credo che sia insindacabile. Poi bisogna vedere cosa accade nel concreto. Ma se non ci fosse l’opportunità di ripartire, io sarei propenso ad optare per l’ipotesi di cristallizzazione della classifica. Con l’attuale classifica si potrebbero già decretare le promozioni e le retrocessioni. Il mio lavoro? Le società, anche in momenti come questi, non smettono mai di lavorare. Noi, ovviamente, stiamo programmando già la prossima stagione. Il nostro ds Foggia assieme a mister Inzaghi, già dallo scorso marzo sono al lavoro per progettare la squadra del prossimo anno. Le nostre considerazioni avvengono in base all’approdo nella massima serie. Ci sono parecchi nomi caldi sul tavolo, alcuni sono già stati bloccati. Abbiamo una rosa già importate, non abbiamo alcuna intenzione di smantellarla. Dobbiamo solo impreziosire la rosa. Speriamo di avere ancora una volta il sostegno di città – conclude – e istituzioni».