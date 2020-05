Come si legge su “TMW” la Panini ha deciso di realizzare tre figurine extra, destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale della raccolta che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione. La prima sarà quella diventata quasi un simbolo della lotta che il calcio sta facendo contro la diffusione del virus: quella dell’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo che mostra il cartello con scritto “Andrà tutto bene. Restate a casa” durante la partita contro il Brescia. La seconda immagine verrà dedicata allo “Lo scudetto del cuore”, l’iniziativa della FIGC che ha assegnato uno speciale tricolore a tutti i lavoratori coinvolti in prima linea sul fronte della lotta al coronavirus, la terza figurina è invece dedicata al centrocampista offensivo rossonero Daniel Maldini come erede di “tre generazioni in Serie A”.