Come si legge su “La Sicilia” il sindaco Gianfilippo Bancheri ha comunicato che presso la casa Comunità alloggio Sant’Antonio per anziani tre ospiti sono risultati positivi al coronavirus. Dopo il riscontro dei tamponi effettuati presso la struttura gestita dalle suore è stato notificato l’isolamento fiduciario di ospiti e dipendenti. Quest’ultimi continueranno a stare all’interno della struttura in attesa delle indagini epidemiologiche. Di seguito la clip con le parole del sindaco: