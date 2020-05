Intervenuto ai microfoni di “Rai 3”, Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato della possibile ripresa del calcio italiano e sull’ipotesi, da considerare marginale, di un eventuale annullamento dei campionati. Queste le sue parole: «Quello che ci è dispiaciuto molto è l’aver dovuto interrompere quella che stava diventando una sorta di scommessa con sé stessi. Ieri ho visto Pippo Inzaghi e l’ho rimproverato di non aver fatto sette punti in più nel girone di andata. A quest’ora avremmo risolto i problemi. Ci aspettiamo che a fronte di quello che è successo ci sia una coerenza con il passato, quando molti di questi dirigenti che sono ancora adesso in carica hanno sempre privilegiato il merito sportivo. L’annullamento della stagione? Ipotesi possibile ma non riesco a capire quale sarebbe la motivazione di una simile decisione. Abbiamo detto già mesi fa che saremmo disposti a rinunciare a quanto conquistato sul campo se ciò rispondesse a una logica di natura sportiva e legale. Se invece si arriva a questo attraverso una logica di lobby allora la reazione sarà diversa (ricordiamo che il Presidente a più riprese ha minacciato di abbandonare il calcio nel caso in cui non fosse riconosciuto al Benevento il merito sportivo)».