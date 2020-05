Rocco Arena, presidente del Messina, ai microfoni di TCF TV si è scagliato contro la proposta della Lega Pro di bloccare i ripescaggi dai dilettanti: «Sono rimasto sbalordito, è pazzesco quello che propone la Lega Pro. Non puoi costringere società come noi e Savoia, che abbiamo investito tanto, a restare in D quando in Serie C ci sono club che faticano ad andare avanti. Ho chiesto chiarimenti a Sibilia per capire cosa vuole fare lui per difendere la nostra Lega».