Vieni da noi, fai il titolare e questo è lo stipendio: Mattia Perin totalmente senza parole | Meeting d’emergenza alla Continassa

Colpo di scena nella carriera di Mattia Perin: dopo la prestazione fenomenale contro lo Stoccarda, offerta irrinunciabile per il portiere della Juventus.

Non è passata inosservata la performance mostruosa tra i pali fornita da Mattia Perin in occasione di Juventus-Stoccarda. Il portiere bianconero, pur capitolando al 92′ al cospetto di El Bilal Touré, ha tenuto in vita la Vecchia Signora per entrambi i tempi di gioco, respingendo addirittura un calcio di rigore a cinque minuti dal novantesimo.

Oltre al miracolo sul penalty, l’ex Genoa ha deviato e respinto conclusioni mortifere che parevano gol certi, caricando a ripetizione i suoi compagni. La sconfitta è comunque arrivata, ma la prestazione e la personalità dell’estremo difensore hanno richiamato l’attenzione di numerosi club.

Com’è noto, pur indossando la casacca numero 1, Perin a Torino è il vice di Michele Di Gregorio, prelevato in estate dal Monza. Il suo status di riserva (di lusso, ndr) non gli ha impedito di accumulare già qualche presenza in stagione, ma le gerarchie di spogliatoio lo vedono in seconda fila.

Considerato il momento positivo che sta attraversando in queste settimane, è chiaro che il 31enne di Latina sarebbe titolare in qualsiasi altra squadra di Serie A e non solo. Un’offerta da far tremare i polsi, in questo senso, è già pervenuta alla Continassa, lasciando il diretto interessato senza parole…

Mattia Perin, che proposta: Juventus completamente spiazzata

La proposta ha creato scompiglio anche tra i dirigenti della Juventus, che avevano appena finito di esaltare (anche sui social) la serata da protagonista vissuta da Mattia Perin in UEFA Champions League.

D’altro canto, si parla di un ingaggio da 3 milioni di euro, esattamente il doppio dello stipendio attualmente percepito all’ombra della Mole Antonelliana. Una cifra importante, senza dubbio: a offrirla è stato il Fenerbahce, una delle più prestigiose società turche e costantemente impegnata nelle competizioni continentali. Peraltro, il campionato in Turchia è divenuto estremamente competitivo, grazie agli arrivi, fra gli altri, di Osimhen, Icardi e Mertens.

Il Fenerbahce piomba su Mattia Perin: il portiere ha già risposto

A onor del vero, Perin la sua decisione l’ha già presa. Sì, perché la proposta del Fenerbahce si riferisce alla scorsa estate ed è stata fra le più lusinghiere e interessanti ricevute dal calciatore. Non l’unica, perché diverse compagini di Serie A avevano sondato il terreno (non ultima l’Atalanta di Gasperini).

Niente da fare: il numero 1 della Juventus si trova bene con indosso la casacca zebrata e non ha intenzione di cambiare aria. Anzi: nella giornata di mercoledì 21 ottobre 2024 ha sottoscritto il rinnovo di contratto fino al 2027 e ha posato sorridente nella foto di rito. Mattia Perin e la Juventus: storia di un (sincero) grande amore.