“Qui non siamo a Bologna!”: strigliata assurda a Thiago Motta | Allarme rosso alla Continassa

Scatta lo stato d’allerta nel quartier generale della Juventus: lavata di capo per Thiago Motta, severo rimprovero all’allenatore.

Sta vivendo il suo primo momento critico da quando è alla guida della Juventus, Thiago Motta. Il tecnico è finito sul banco degli imputati a seguito delle ultime prestazioni della sua squadra: dalla deludente sconfitta casalinga con lo Stoccarda al pareggio tra le mura amiche contro il Parma.

I bianconeri hanno sbandato pesantemente a livello difensivo, subendo – dopo un inizio di stagione immacolato – sei reti in due gare di campionato (4 contro l’Inter, 2 contro i ducali). Soprattutto, avrebbe potuto subirne altre, se un super Di Gregorio non si fosse immolato ripetutamente per la causa.

L’assenza di Bremer per via dell’infortunio rimediato a Lipsia è indubbiamente un fattore. Con il granitico centrale brasiliano a governare il pacchetto arretrato, la Vecchia Signora ha incassato soltanto un gol, per giunta a tempo scaduto, per mano del PSV Eindhoven. Senza di lui, invece, il fortino difensivo si è sgretolato, lasciando ampie praterie agli avversari di turno, e alla Continassa è scattato l’allarme.

L’ex allenatore del Bologna ha rimediato un severo rimprovero dopo le ultime partite. Una lavata di capo che non è passata inosservata e che sta facendo rapidamente il giro del web: un frangente complicato per lui e per la squadra, che deve urgentemente ritrovare la retta via, ora come ora assolutamente smarrita.

Thiago Motta, che strigliata: parole dure contro di lui

Parlare di crisi sarebbe esagerato, ma è chiaro che, per avere disputato soltanto un quarto di campionato, la corsa scudetto si è già fatta in salita. I segni “X” rimediati con Empoli, Cagliari e Parma sanno di punti persi e – si sa – è contro le “piccole” che si vince la Serie A.

A tal proposito, ha fatto sentire in queste ore la sua voce Claudio Zuliani, ex telecronista di JTV e attuale direttore di Tuttojuve.com. Ai microfoni di “Radio Bianconera”, il giornalista ha sparato a zero contro Thiago Motta, attirando l’attenzione sulle difficoltà emerse nelle ultime gare.

Claudio Zuliani furioso: “Thiago Motta? Sembra di vedere il calcetto del giovedì”

Zuliani ha esordito dicendo di non essere convinto del fatto che assistere a continui pareggi ricchi di reti sia divertente. “A me sembra di vedere il calcetto del giovedì“, ha sentenziato, aggiungendo la necessità di raggiungere quell’equilibrio tanto invocato dagli allenatori.

Assodato che Bremer per molti mesi sarà indisponibile, occorre trovare un rimedio alla pareggite acuta e capire dove voglia andare questa Juventus; per agguantare il tricolore, infatti, serve un atteggiamento decisamente diverso. Bisogna quindi approcciare ai match in maniera differente e “Thiago Motta deve capire che la Juve non è il Bologna, sicuramente lo capirà imparando dai suoi errori”.