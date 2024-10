Tu vai in panchina: Thiago Motta su tutte le furie | Dopo lo Stoccarda lo escluderà di peso

La sconfitta di Champions League tra le mura amiche contro lo Stoccarda ha fatto imbestialire Thiago Motta: titolarissimo relegato fra le riserve.

Ha lasciato il segno in casa Juventus la sconfitta maturata in Champions League contro lo Stoccarda. Non tanto per lo scivolone casalingo in sé, quanto per le modalità con cui è arrivato. In campo, infatti, si è vista la peggior versione possibile della Vecchia Signora: lenta, contratta, incapace di gestire il possesso palla per ampi tratti di gara, apparentemente priva di idee e in costante sofferenza.

Lo sa bene Thiago Motta, che nello spogliatoio sarebbe letteralmente andato su tutte le furie per l’atteggiamento dei suoi uomini. L’ira dell’ex allenatore del Bologna sarebbe stata poi canalizzata in particolare verso un titolarissimo, la cui prestazione avrebbe deluso le aspettative del mister.

Va detto che, al triplice fischio finale, pochissimi bianconeri hanno conquistato la sufficienza in pagella: fra questi figura senz’ombra di dubbio Mattia Perin. Il numero uno zebrato ha parato tutto ciò che poteva parare, neutralizzando anche un penalty a cinque minuti dal 90′ e infuriandosi al 92′ per la rete dei tedeschi (sulla quale non ha responsabilità).

A fare da contraltare alla performance mostruosa tra i pali dell’ex Genoa ci ha pensato un calciatore in cui Thiago Motta ha riposto grande fiducia, sin dall’alba della stagione. Una fiducia che, ieri sera, non è stata ripagata e che potrebbe non essere più accordata…

Thiago Motta furibondo: un big della Juventus finisce in panchina

Come dicevamo, sono in tanti a non essersi espressi al meglio nel martedì horror (per la Juventus) di Champions League, ma c’è un talento in particolare che ha contribuito ad annientare moralmente Motta. L’allenatore starebbe prendendo in seria considerazione l’ipotesi di revocargli la titolarità sin dal prossimo match di Serie A.

A subire le ire del tecnico (e relative conseguenze) è Kenan Yildiz. Il numero 10 della Vecchia Signora è apparso ancora una volta non in grado di incidere e anche al termine di ripartenze invitanti ha finito per perdere il pallone per un dribbling di troppo o una giocata sbagliata. I suoi movimenti cominciano a risultare troppo prevedibili, ragion per cui Thiago Motta starebbe pensando di sostituirlo nel suo scacchiere tattico.

Kenan Yildiz, così non va: in panchina contro l’Inter?

Considerata la posizione defilata sulla corsia laterale mancina occupata sul manto erboso da Yildiz, per l’incontro di campionato di domenica 27 ottobre contro l’Inter potrebbe riaffacciarsi nell’undici titolare Samuel Mbangula. Il giovane esterno, in gol all’esordio contro il Como, potrebbe essere la mossa a sorpresa per provare a superare i nerazzurri.

In questo caso, il turco s’accomoderebbe in panchina, con l’eventuale possibilità di fare il suo ingresso soltanto a partita in corso…